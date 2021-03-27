حكمان بالإعدام على سفاح الجيزة في مصر خلال 72 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء المصري بالإعدام شنقاً، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، على المتهم قذافي فراج، المعروف إعلامياً بـ"سفاح الجيزة"، في قضية قتل شقيقة زوجته، بعد صدور حكم مماثل في قضية قتل صديقه.

وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" أن محكمة جنايات الجيزة أصدرت، اليوم، حكمها ضد المجرم الذي يعمل مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل في القاهرة، لاتهامه بقتل نادين السيد، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، ودفنها، وذلك بعد موافقة مفتي الجمهورية.

كان المتهم قد قتل 4 ضحايا، منهم زوجته فاطمة زكريا، وسيدتان بينهما نادين، وصديقه المهندس رضا محمد.

وتأتي قضية اليوم ضمن 4 قضايا أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالته فيها إلى الجنايات، كل على حدة.