رب عمل يرسل "عملات مشحمة" كراتب نهائي لموظف بأمريكا

المصدر: دبي-البيان

أفاد رجل من جورجيا الأمريكية أنه تلقى أخيراً تلقي النهائي في صورة عملات معدنية مغطاة بالدهون، إذ كان موعوداً براتب أخير بقيمة 915 دولار إلا أنه واجه صعوبة في الحصول عليه لدرجة توجهه لوزارة العمل في جورجيا لطلب المساعدة.

وكما أفادت تقارير إعلامية من بينها موقع "إنديا إكسبرس" فإن رب عمل أندرياس فلاتن أرسل نحو 90 ألف قطعة نقدية من فئة "ربع دولار" مغطاةً بالزيت أو الشحم، كما وأرفق على قمة تلك الكومة رسالة أشبه بإيصال نهاية الخدمة.

أوضح فلاتن الذي كان قد ترك وظيفته في نوفمير الماضي: "هذا عمل صبياني"، مؤكداً أن روتينه الليلي حالياً يتمثل بتنظيف العملات ليتمكن من صرفها، لافتاً أن الأمر يستغرق حوالي ساعة ونصف لتنظيف عدة مئات منها فقط.

من جهته، ورداً على سؤال يتعلق بفعلته، أجاب صاحب العمل بأنه "لا يتذكر ما إذا كان قد ترك العملات عند منزل فلاتن"، مردفاً: "بأن ما يهم حقاً أنه قد حصل على أجره أخيراً".