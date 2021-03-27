تشييع قتلى حادث تصادم القطارين بصعيد مصر

المصدر: أ ف ب

شيعت اليوم جنائز ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج في جنوب مصر الذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 160، معظمهم من أبناء الصعيد، فيما بوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة اطّلعت اصطداما عنيفا قذف إحدى المقطورات في الهواء وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة غرب على بعد 460 كيلومترًا من القاهرة جنوبًا.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان ومسارعة المواطنين ورجال الاسعاف لنقل الضحايا على نقالات في مشهد مرعب.

استؤنفت حركة القطارات على الخط صباح السبت بعد إزالة العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث، فيما تنتشر قوات أمنية في المنطقة.

وبدأت مراسم تشييع الضحايا صباح االيوم في القرى المحيطة على أن تستمر مراسم الدفن بعد صلاة الظهر. فيما بدا السكان حذرين لدى اقتراب مراسلي وسائل الإعلام منهم بشكل عام.

وقتل من أبناء سوهاج في الحادث سبعة أشخاص.

وخلال مؤتمر صحافي عقد مساء الجمعة في سوهاج أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد أن حصيلة المصابين 165، 70 بالمئة منهم يعانون من كسور، وعد سائقا القطارين بين القتلى الإثنين وثلاثين.

وأصدر النائب العام حمادة الصاوي بيانا ليل الجمعة السبت بعد معاينته موقع الحادث امر فيه "بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه".

كما أمر "بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".

وقرر النائب العام بندب لجنة خماسية مكلفة "تحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها".

وفي المؤتمر الصحافي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بـ"مضاعفة" التعويضات لأسر ضحايا الحادث لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل فقيد، ورفعها ما بين 20 ألفا و40 ألفا لكل مصاب على حسب درجة الإصابة.

وتوجه مدبولي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موضحا أن الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.

وقال "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد" مشددا على أن "الموضوع يستغرق وقتاً" وأنه "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث".