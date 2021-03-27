الصحة المصرية تكشف العدد الحقيقي لضحايا حادث قطاري سوهاج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت أن حادث قطاري سوهاج أسفرعن 19وفاة و185 إصابة.

وتقدمت وزيرة الصحة د. هالة زايد، بالشكر لمبادرة الأهالي بنقل المصابين أو بالتبرع بالدم لمصابي حادث قطاري سوهاج

وقالت زايد إن الحادث أسفر عن 19وفاة و185 إصابة.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أنه تم توفير 3 آلاف كيس دم، بجانب الدم الموجود في المحافظة، متابعة: "دقننا الإصابات ورصدنا 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالى، منهم 20 فى حالة غيبوبة وكان فى الإبلاغ بأنها جثامين.. وبعد التدقيق من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة والأجهزة المعنية ومتابعة كل المستشفيات.. وصلت الإصابات إلى 185 إصابة، والوفيات 19 حالة، و3 أكياس أشلاء حتى هذه اللحظة.. والملاحظ أن الإصابات زادت بعد التدقيق والمتابعة الطبية لأن فيه حالات تم تسجيلها على أنها حالات وفاة ولكنها كانت في غيبوبة تامة بعد التدقيق.. وتم خروج 90 حالة".