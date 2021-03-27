"تبين الفزعة.. أبشري" سعودي ينقذ طائراً استنجد به "فيديو"

المصدر: البيان - أحمد قوجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يظهر أحد السعوديين وهو يتجول بسيارته في البر، ويستمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية، وإذ به يشاهد أنثى طائر تعرف محلياً باسم "أم سالم" وهي تنافح عن عشها وتطير وكأنها تتعارك مع حيوان ما.

وفجأة وكأن أنثى الطائر تنظر إلى الشاب وهي تستنجد، فيقول: "تبين الفزعة.. أبشري بالسعد". فينزل من سيارته حاملاً عصا، ويتفاجئ بأفعى صحراوية تسمى "أم جنيب"، فيلتقط الأفعى ويبعدها عن عش الطير.

ولقي مقطع الفيديو المتداول تفاعلاً كبيراً، وأثنى الجميع على شجاعة الشاب السعودي، وإنقاذه لفراخ "أم سالم".