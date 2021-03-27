مصر.. قرارات عاجلة بعد انهيار عقار جسر السويس

المصدر: البيان الإلكتروني

تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحي السلام بمنطقة جسر السويس.

وقرر عبد العال تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأكد عبدالعال، في تصريحات صحفية السبت، أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين.. مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فجر اليوم بإنهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1)، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل 24 حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود 5 حالات وفاة وما تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

كشف شهود عيان وأهالي، السبت، أن السبب وراء انهيار عقار جسر السويس، هو أعمال في العقار نفسه.

وقال الأهالي إن شخص من جنسية عربية (سوري) استأجر «بدروم» العقار وكان يجري فيه بعض التوسعات.

وأشار الأهالي إلى أن التوسعات طالت بعض الأعمدة وهو ما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

وقالت مصادر تواجدت في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس إن الأهالى أكدوا لهم فور وصولهم مكان الانهيار حدوث ميل بسيط بشكل مفاجئ منذ يومين.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشي على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقي السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

وفوجئ الأهالى بسقوط العقار وتم إخطار الجهات المعنية.

ووصلت قوات الحاية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار عقار جسر السويس، لاستخراج الأهالي من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.