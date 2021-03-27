وفاة 3 أشخاص بانهيار عقار من 10 طوابق في القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سياة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكات غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض.