الدماغ متهم بتطوير «متلازمة القلب المنكسر»

المصدر: (دبي - البيان)

ربط العلماء «متلازمة القلب المنكسر»، الناتجة عن أحداث الحياة بالنشاط المتزايد في الدماغ.

ووجد باحثون أمريكيون أنه كلما زاد النشاط في الخلايا العصبية في منطقة اللوزة، يمكن أن تتطور متلازمة القلب المنكسر بشكل أسرع.

و«متلازمة القلب المنكسر»، هي حالة قلبية نادرة ومميتة في بعض الأحيان، عادة ما تكون ناتجة عن الإجهاد العاطفي أو البدني الشديد. والسبب الدقيق لمتلازمة القلب المنكسرغير واضح، ولكن الدراسة تُظهر أن النشاط المرتبط بالتوتر في اللوزة يمكن أن يكون سبباً.