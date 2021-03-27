الأخطبوط يشبه الإنسان في نمط نومه

المصدر: (برازيليا ـ رويترز)

أظهرت دراسة نشرها باحثون في البرازيل أول من أمس أن للأخطبوط نمطين من النوم المتناوب يشبهان ما لدى الإنسان. وقال الباحثون إن هذه النتائج تقدم أدلة على أن الأخطبوط يملك جهازاً عصبياً معقداً ومتطوراً يشكل الأساس لمخزون من السلوكيات المتطورة بنفس القدر.

وكان من المعروف عن الأخطبوط أنه يغير لونه أثناء النوم. وفي الدراسة الجديدة، وضع الباحثون نوعاً منه يعرف باسم إنسولاريس تحت الملاحظة. ووجدوا أن تغير الألوان مرتبط بحالتي نوم متمايزتين هما «النوم الهادئ» و«النوم النشط».