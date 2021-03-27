يتشبث بلوح خشبي لأسبوعين في عرض البحر

المصدر: (جاكرتا - د ب أ)

ذكر مسؤول إنقاذ أمس أن رجلاً إندونيسياً بقي على قيد الحياة بعدما ظل متشبثاً بلوح خشبي لمدة أسبوعين بعد اصطدام سفينة كبيرة بقاربه.

وقال كريسنا ماهارتا وهو ناطق باسم وكالة البحث والإنقاذ في بالي إن محمد كارتويو «18 عاماً» كان يبحر مع ستة صيادين آخرين قبالة بالي عندما دمر قاربه بعدما تعرض لاصطدام قوي من جانب ما يبدو أنها عبارة.

وأضاف كريسنا أن صيادين أنقذوا كارتويو من المياه قبالة جزيرة سولاويسي بينما كان متشبثاً بلوح خشبي من القارب. وقال: «الصيادون الآخرون ظلوا على سطح المياه بالتشبث بما تبقى من القارب ولكن كارتويو قال إنهم بدأوا يغرقون واحداً تلو الآخر».

وتابع: «كارتويو لا يتذكر بوضوح متى وقعت الحادثة ولكنه يعتقد أنها كانت في التاسع من مارس». وقال إنه جرى العثور على صياد آخر ميتاً ولايزال الخمسة الآخرون مفقودين.