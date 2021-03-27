تصميم فندق ياباني من وحي قصص الخيال

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

قامت شركة كلاين ديثام للهندسة الواقعة في العاصمة طوكيو بتصميم «بوكوبوكو» وهو عبارة عن نادٍ ومركز نشاطات محاط بالغابات يجعل من فندق «ريزونير نازو» في اليابان وكأنه ينتمي لقصص الخيال. قائماً بالقرب من بلدة نازو في ظلال جبال نازو البركانية، يتموضع النادي وفق ما جاء عبر موقع ديزين في قلب الغابة منتصباً بين مبنيي غرف الفندق.

وعلق المؤسس الشريك لدار الهندسة مارك ديثام على الإنجاز بالقول: «لقد كانت فكرة المشروع إقامة مبنى من عالم قصص الخيال فوق المساحة المنفتحة من الغابة. أردنا إنشاء مبنى يتراءى للناظر من بين الأشجار ويصبح أيقونة الغابة كما معلماً للفندق يطل على الطريق».

متموضعاً على الطريق الذي يصل بين موقعي الفندق، ينتصب «بوكو بوكو» من ثلاثة أشكال مخروطية متصلة تعطي طابعاً مميزاً للهيكل. ويمكن رؤية الشكل الهندسي الخلاب مرتفعاً فوق الأشجار المحيطة بالفندق. ويشرح ديثام مضيفاً: «يستقي النادي شكله من كلمة (بوكو بوكو) اليابانية المرتبطة بالمحاكاة الصوتية والتي تعني الانبثاق وكأن برعم خيزران ينبعث من بين الأشجار».

وسيقوم «بوكو بوكو» مقام مركز نشاطات ومساحة لراحة زوار الفندق. وقد صمم كل من الأشكال المخروطية الثلاثة لتكون له وظيفته الخاصة مع تخصيص المركزي منها للطهو وتناول الطعام.