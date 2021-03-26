شيخ الأزهر يوجّه بمساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي قطاري سوهاج

المصدر: البيان الإلكتروني

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين في الأزهر بسرعة اتخاذ كل الإجراءات لصرف مساعدة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى في حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع اليوم من جراء تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

واطمأن فضيلته على اتخاذ كل الاستعدادات لمساعدة المصابين وتجهيز مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتوافر ما تحتاج إليه لاستقبال مصابي الحادث الأليم، مؤكداً تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين في مصابهم الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، صرح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، تم تجهيز مستشفى الجامعة بأسيوط، وجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث الأليم.

وأعلن المحرصاوي استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمات علاجية أو جراحية متخصصة وعاجلة تحتاج أحياناً إلى عمليات كبرى ودقيقة.