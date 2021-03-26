شاهد.. أقدم طريق معبد فى العالم عمره 4 آلاف عام

المصدر: البيان الإلكتروني

يوجد بمحافظة الفيوم المصرية أول وأقدم طريق ممهد عرفه العالم أجمع فى منطقة جبل قطرانى بطول 10 كيلو مترات تم تشييده لنقل الحجارة وبلوكات البازلت التى كان يتم بناء المعابد بها فى العصر الفرعونى وما تلاه من عصور.

ووفق صحيفة الأخبار المصرية يقول أحمد عبد العال مدير عام آثار الفيوم السابق، إن أول وأقدم طريق عرفه العالم أجمع يقع فى محافظة الفيوم بالقرب من جبل قطرانى شمال المحافظة، وكان يتم استخدامه لنقل الحجارة وبلوكات البازلت من محاجر البازلت الموجودة عند جبل قطرانى شمال بحيرة قارون، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يعود تاريخه لأكثر من 4 آلاف سنة، وقام الفراعنة القدماء بتمهيده حتى يتم نقل الحجارة لبناء المعابد والأهرامات وما إلى ذلك.

ويضيف عبدالعال: أن هذا الطريق صُنف بأنه أول وأقدم الطرق الممهدة فى العالم، وذلك وفقًا لما أشارت إليه خريطة من عام 1905 للعالم الجيولوجى "هوى بدنل" الذى أكد أن هذا الطريق أول وأقدم طريق معبد فى العالم، وهو طريق غير متصل وبكل أسف أصبح المتبقى منه 14 جزءاً فقط وذلك بفعل عوامل التعرية والزمن.

ويتابع: الطريق كان مرتفعاً عن الأرض المحيطة به فى بعض المناطق نتيجة حركة الرياح المحملة بالرمال وتتغطى أرضية الطريق من الحجر النوبى وأجزاء من الخشب المتحجر ويتراوح طول الأجزاء المتبقية من الطريق نحو 2 كيلو مترات وبعرض حوالى 2 متر، واستخدم قديمًا فى نقل بلوكات البازلت من المحاجر الموجودة بالقرب من منطقة قصر الصاغة، وهى كانت تتميز بوجود خام البازلت والذى كان يتم استخدامه فى صناعة الأوعية والتماثيل.

وأشار أن الطريق مُهد لغرض خدمة المحاجر، وبالرغم من عدم التوصل لكيفية نقل أحجار البازلت إلا أن تلك الكتل البازلتية نقلت على طول الطريق حتى يتم تحميلها على ظهر قوارب فى البحيرة القديمة إلى هضبة الجيزة حيث موقع بناء الأهرامات وكان يصل مستوى سطح البحيرة من 22 إلى 23 مترا فوق سطح البحر.

ويؤكد أن الطريق كان مشيد من كتل الحجر الرملى والحجر الجيرى وكتل البازلت والخشب المتحجر، وظهرت عليه براعة المصرى القديم.

ويوضح أن منطقة قصر الصاغة تعتبر منطقة جبلية تحتوى على طفوح من خام البازلت وخاصة بجبل ودان الفرس وكانت بلوكات البازلت تنقل عبر هذا الطريق إلى بحيرة مورس "وهى بحيرة جافة تتميز برمالها الناعمة ومتاخمة لبحيرة قارون"، ثم إلى نهر النيل ومن ثم إلى جميع أنحاء القطر المصرى، مشيرًا إلى أنه فى الطريق يقع قصر الصاغة وهو مبنى من العصر الرومانى تم رصد بلاطات صخرية متناثرة من بقايا هذا الطريق القديم ومن الملاحظ أن التربة على جانبى الطريق مفككة مايشير إلى الحاجة الملحة لوجود مثل هذا الطريق مما أدى إلى تعبيده.