صورة رقمية مذهلة لوجه والد توت عنخ آمون

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح مجموعة من العلماء في التوصل لصورة رقمية مذهلة لوالد الملك الفرعوني توت عنخ آمون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استخدم العلماء جمجمة اكتُشفت في وادي الملوك منذ ما يقارب من 100 عام لتجميع مظهر الفرعون أخناتون الذي حكم من عام 1353 قبل الميلاد إلى 1335 قبل الميلاد.

وتُظهر الصورة الرقمية رجلاً في أوائل العشرينات من عمره بفك طويل وعينين ثاقبتين إلى جانب شكل جمجمة وأنف مدبب يشبه شكل الملك توت عنخ آمون.

ويعتقد العلماء أن سبب وفاة توت عنخ آمون يرجع إلى العديد من المشكلات الصحية التي واجهته.

وتم إنشاء الصورة الرقمية لأخناتون بواسطة الأنثروبولوجيا الجنائية (علم الأمراض القديمة) من قبل مركز أبحاث علم الآثار الحيوية (FAPAB) في صقلية؛ والذي استخدم جمجمة من مومياء جرى اكتشافها عام 1907.

وعثر على البقايا، المعروفة باسم KV 55، في مقبرة على بعد بضعة أقدام فقط حيث دفن توت عنخ آمون، ما دفع الباحثين في ذلك الوقت إلى الاعتقاد بأنه والد الفرعون الشهير وفق صحيفة «الشرق الأوسط أونلاين».

وبفضل التكنولوجيا الحديثة، تم إجراء تحليل الحمض النووي بعد نحو قرن من اكتشاف KV 55 الذي يشير إلى أنه الأب البيولوجي لتوت عنخ آمون.

وقد استغرقت عملية إعادة بناء الوجه عدة شهور حتى اكتملت. لكن على عكس الصور السابقة لـ KV 55 لم يضف الفريق الشعر أو المجوهرات أو غيرها من الزخارف للتركيز فقط على سمات وجه هذا الشخص، كما ورد في منشور على "فيسبوك" للإعلان عن هذا الإنجاز.

وفي هذا الاطار، استخدم العلماء عملية تسمى طريقة "مانشستر" لهذا المشروع، والتي تأخذ في الاعتبار سماكة الأنسجة الرخوة وعضلات الوجه عند إعادة بنائه. كما يتم تحديد شكل وحجم العضلات المختلفة على أساس الأنسجة الصلبة الكامنة.

وفي توضيح لهذا الأمر، قال فرانشيسكو غالاسي المدير المؤسس المشارك لمركز أبحاث علم الآثار الحيوية (FAPAB)، لموقع "لايف ساينس" "تم تصميم عضلات وأربطة الوجه على غرار نموذج الجمجمة وفقا لقواعد التشريح، يتم وضع الجلد فوق هذا، وسمك الأنسجة عبارة عن قيم متوسطة تم تحديدها علميا"، مضيفا أن الفريق سحب أيضا "كمية هائلة من البيانات" حول المومياء الغامضة مثل الفحوصات الجسدية السابقة للجمجمة والقياسات والأشعة السينية.

من جهته، صرح الفريق العلمي ان "إعادة بناء الوجه هذه تعيد الحياة، بطريقة مجازية، إلى واحدة من أكثر المومياوات إثارة للجدل والأكثر أهمية في تاريخ العالم، والتي يُحتمل أن تُنسب إلى أخناتون نفسه، على الرغم من أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من التأكيد".