شهريار الصعيد.. تزوج 30 مرة ولديه 75 ابناً وحفيداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المواطن المصري، ربيع أبوسنة الملقب بـ"شهريار الصعيد" في بلده، أنه تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30 وأن لديه 33 من الأبناء و42 حفيدا وزوجته الأخيرة حامل في شهرها الثالث.

وقال أبو سنة، في لقاء تلفزيوني مساء الخميس، إنه يبلغ من العمر 71 عامًا، وتزوج للمرة الأولى وهو في سن 15 عامًا، وترك زوجته وسافر إلى ليبيا للعمل.

وأشار إلى أن تعدد الزوجات أمر موروث في عائلتهم، حيث إن جده لأبيه تزوج 22 مرة، وجده لأمه 27 مرة.

وكشف ربيع أنه يعاقب زوجاته إذا حدث خلاف بينهما وهو في الخارج، مرددا: "السيئة بتعم".

وأوضح أنه كلما تزوج واحدة جديدة يأمر زوجاته أن "يحضروا الحمام والفطير لزوم الصباحية والعروسة الجديدة".