قتل طالبة وأصاب كثيرين.. ما قصة المرض الغامض في أفريقيا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت طالبة حتفها وأصيب أكثر من 30 آخرين بمرض غامض انتشر في نيجيريا، ما تطلب نقلهم إلى المستشفى.

وتم فتح تحقيق واسع النطاق حول ماهية العدوى المجهولة، في ظل عدم توفر معلومات كافية عنه، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وضرب المرض الغامض مدرسة داخلية في ولاية صكتو في أقصى شمال غربي نيجيريا.

وانتشرت صور تظهر طالبات أرض قاعة كبيرة في مستشفى، وبدين في حالة يرثى لها.

والأمر الذي يدعو للقلق في مسألة المرض الغامض هو أنه معد، مما قد يعني أنه قد ينتشر على نطاق أوسع.

ويعتقد بعض الأطباء أن المرض قد يكون "التهاب السحايا"، وفق ما ذكرت تقارير صحفية نيجيرية، لكن السلطات رفضت تأكيد هذا الأمر.

يذكر أن من أعراض مرض السحايا الصداع والحمى والعنق المتصلب، والتي يبدو أن الطالبات يعانين منها.

وذكر مسؤول في وزارة الصحة بالولاية أن تم أخذت عينات من الطالبات المرضى للتحقق من أسباب مرضهن، وفقا لسكاي نيوز عربية.

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، أفادت تقارير عن انتشار مرض غريب في تنزانيا، الواقعة شرق القارة الإفريقية، من أبرز أعراضه أن المرضى يتقيأون الدم، ويصيبهم بالغثيان، وأسفر المرض عن وفاة 15 مريضا على الأقل.