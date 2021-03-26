شاهد.. حريق مهول يحوّل حياً بأكمله إلى رماد في سيراليون

المصدر: البيان الإلكتروني

شب أول أمس الأربعاء حريق مهول في عاصمة سيراليون، فريتاون، ودمّر حيّاً بأكمله، بحسب ما أعلنته السلطات، التي لم تكشف عن حصيلة الخسائر النهائية، ولكنها قالت إن الآلاف من المرجح أن يكونوا تضرروا.

واندلع الحريق بحسب "يورونيوز" في حي "سوزان باي" الفقير، حيث المساكن عبارة عن أكواخ وعمارات من الصفائح الخشبية والمواد الهجينة غير الآمنة والقابلة للاشتعال. ويقع الحي بالقرب من وسط المدينة التاريخي.