شاهد.. حمم بركان إتنا تصل إلى ارتفاع 900 متر في سماء إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني



وصلت حمم بركان إتنا، بعد انفجار فوهته مؤخراً، إلى ارتفاع 900 متر في سماء إيطاليا.

وطبقاً لما نقلته "يورونيوز" عن وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، فإن فوهة أكبر بركان نشط في أوروبا أطلقت العديد من فقاعات الغاز، ما أدى إلى سماع انفجارات قوية على طول الطريق إلى مدينة كاتانيا المجاورة وفي المدن الجبلية القريبة.

وانتشرت الحمم البركانية والغبار الجوي في محيط قدره ستة كيلومترات، مما دفع السلطات الإيطالية إلى إغلاق المجال الجوي بمطار كاتانيا.