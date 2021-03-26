شاهد.. حجم خسائر أستراليا من الفيضانات بعد بدء التنظيف

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلق سكان ساحل أستراليا الشرقي، الذي شهد فيضانات كبيرة، أمس الخميس في عمليات التنظيف مع بدء انحسار المياه ليظهر معه حجم الأضرار.

أوقعت الأمطار الغزيرة التي تساقطت طوال أسبوع على نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعدادا للسكان، قتيلين، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل وأتلفت محاصيل زراعية وغطت الوحول الكثير من الطرقات.

وبعد توقف هطول الأمطار، عاد آلاف السكان إلى منازلهم لتقييم حجم الأضرار. وشارك مئات الجنود وعناصر الإطفاء المتطوعين في العمليات، في محاولة لإزالة الوحول عن الطرقات ورفع الأنقاض باستخدام آلات نشر.

ونقلت "يورونيوز" عن بن شيبرد، المسؤول في جهاز مكافحة الحرائق الريفية، إعلانه لوكالة فرانس برس أن فرقه تسعى إلى "إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

وقال "لكن ذلك قد يستغرق أسابيع لا بل أشهرا في بعض المناطق".