بيع لوحة لفان غوغ مقابل 13 مليون يورو

المصدر: باريس - أ ف ب

بيعت لوحة نادرة للرسام فنسنت فان غوغ من حقبة حياته في باريس، مقابل 13 مليون يورو بما يشمل المصاريف، أمس، خلال مزاد في العاصمة الفرنسية، في «رقم قياسي للفنان في فرنسا»، على ما أعلنت دار سوذبيز.

وتحمل اللوحة التي أنجزها الرسام عام 1887 خلال السنتين اللتين أمضاهما فان غوغ في باريس، عنوان «مشهد من الشارع في مونمارتر»، وكانت مدرجة ضمن كتيبات الأعمال (من خلال صور بالأبيض والأسود)، لكن لم تُطرح يوماً للعرض. وكانت قيمة اللوحة مقدّرة بمبلغ يراوح بين خمسة ملايين يورو وثمانية ملايين. وبقيت محفوظة منذ قرن لدى عائلة فرنسية واحدة.

وقال فابيان ميرابو وكلوديا ميرسييه، اللذان أعادا اكتشاف اللوحة: «هذه مغامرة جميلة للسوق الفرنسية التي لم تشهد على لوحة بهذه الجودة لفان غوغ منذ زمن بعيد».

ويعود آخر عمل للرسام الهولندي بيع في مزاد علني إلى العام 2017، وهي لوحة تحمل عنوان «الحقل والفلاح» (1889) بيعت في مقابل 81 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في نيويورك. وفي لندن، يُطرح أيضاً للبيع في مزاد بورتريه أنجزه بيكاسو سنة 1941 للرسامة دورا مار يظهرها جالسة على أريكة.