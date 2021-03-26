حديث الروح

المصدر: محمود سامي البارودي

ماذَا عَلى قُرَّةِ العَيْنَيْنِ لَوْ صَفَحَتْ

وعَاوَدَتْ بِوِصالٍ بَعْدَ ما صَفَحَتْ

بايَعْتُها الْقَلْبَ إِيجاباً بِما وَعَدَتْ

فيا لَها صفقةً في الحبِّ ما ربِحَت

قد يزعمُ النَّاسُ أنَّ البخلَ مقطعةٌ

فما لقلبي يهواها وما سَمحَتْ؟

خوطيَّةُ القدِّ، لو مرَّ الحمامُ بها

لم يَشْتَبِهْ أَنَّها مِنْ أَيْكِهِ انْتَزَحَتْ

محمود سامي البارودي شاعر مصري (1839 - 1904م)

ماذَا عَلى قُرَّةِ العَيْنَيْنِ لَوْ صَفَحَتْ

وعَاوَدَتْ بِوِصالٍ بَعْدَ ما صَفَحَتْ

بايَعْتُها الْقَلْبَ إِيجاباً بِما وَعَدَتْ

فيا لَها صفقةً في الحبِّ ما ربِحَت

قد يزعمُ النَّاسُ أنَّ البخلَ مقطعةٌ

فما لقلبي يهواها وما سَمحَتْ؟

خوطيَّةُ القدِّ، لو مرَّ الحمامُ بها

لم يَشْتَبِهْ أَنَّها مِنْ أَيْكِهِ انْتَزَحَتْ

شاعر مصري (1839 - 1904م)