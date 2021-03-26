حمم بركان أيسلندا بعدسة طائرة بدون طيار

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت طائرة من دون طيار المنظر الرهيب لشلال الحمم البركانية المتدفق من بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا.

وتشكل صدع يتراوح طوله بين 500 و700 متر في موقع الثوران، وخرجت منه الحمم البركانية على ارتفاع يصل إلى 100 متر، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وانسكبت الحمم البركانية، في الساعات الأولى من ثوران البركان، على مساحة تزيد عن كيلومتر مربع واحد (أو حوالي 200 ملعب كرة قدم)، بحسب "سبوتنيك".

وسبق الانفجار البركاني سلسلة من أكثر من 40 ألف زلزال صغير سجلت في شبه الجزيرة في الأسابيع الأربعة الماضية.