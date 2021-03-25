تستيقظ على احتراق وجهها بعدما تركت هاتفها على الشاحن طوال الليل

المصدر: البيان الإلكتروني

استيقظت الفتاة البريطانية إيمي هول، البالغة من العمر 17 عاماً، في الليل، لتصدم برؤية وجهها محروقا بعد شحن هاتفها طوال الليل.

وقامت إيمي يوم 18 مارس بتوصيل هاتفها الذكي من طراز "آيفون" بالكهرباء قرب الفراش ونامت، وبعد فترة قصيرة استيقظت الفتاة لتجد النيران مشتعلة، واللهب ينتشر فوق البطانية والملاءة، وفقا لما ذكرته صحيفة "برمنغهام لايف" الإنجليزية.

وقالت الفتاة للصحيفة: "عندما بدأت أغفو أحسست برائحة حريق ولهب قرب وجهي. استيقظت وركضت إلى الطابق السفلي وناديت أمي".

واستطاعت الأم وابنتها إخماد الحريق، واتصلت الأم بفرق الإنقاذ لتقديم المساعدة الطبية لابنتها.

ومن جانبهم قام ممثلو شركة "آبل" بفتح تحقيق في الحادث.