الملك سلمان يأمر بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل المقبل.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شمل الأمر أن تكون بداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 أبريل المقبل، وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 18 أبريل، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 من الشهر ذاته.

وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.