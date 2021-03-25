مصر .. اكتشاف مومياء مفزعة في أسوان حيرت الخبراء

المصدر: وكالات

أزاح علماء الآثار، النقاب عن مومياء مخيفة، يُعتقد أن عمرها قرابة 4000 عام أثناء حفرهم في حجرة الدفن، لتترك المومياء خبراء العظام في حيرة من أمرها.

تم الاكتشاف من قبل عالمة الآثار الدكتورة "مارتينا بردونوفا" في أسوان، أثناء قيامها بقيادة فريقًا بحثيًا إسبانيًا يحقق في عهد حتشبسوت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس".

وكشفت العالمة عن قيام فريقها بالتنقيب بدقة عن الجزء الخارجي من المقبرة قبل اقتحامها، وفي هذه الأثناء عثرت مارتينا على تابوت ظل مخفيًا عن اللصوص، لكن كان عليها أولًا أن تصل إلى القبر وسط عاصفة رملية في الصحراء تهب من الجنوب.

وعندما حاولت الخبيرة إزالة التابوت، بدا عليها الخوف بمظهره، وقالت: "إنها ثقيلة جدًا، تبدو مخيفة جدًا، إنه مثل فيلم مخيف، إذا كانت هذه المومياء تتحرك سأذهب بأسرع ما يمكن".

كما أضافت: "إنها مومياء قبيحة للغاية - إنها ليست مومياء حقًا - لقد تم وضعها هنا ببساطة، ولكن لم يتم ضماداتها جيدًا."

وأكملت: "لا يحتوي التابوت المصنوع من الطين على مومياء ولكن على هيكل عظمي يكتنفه مادة سوداء"، كما وصل خبير العظام الدكتور "ميجيل سيسيليو بوتيلا لوبيز" لتحليل الهيكل العظمي.

"إنهم يأملون في معرفة من كان هذا الشخص وكيف استعدوا للحياة الآخرة"، وبعد أن نزع الضمادات، كشف الدكتور بوتيلا للفريق أنها امرأة.

وأشارت: "أنا متأكد من أنها امرأة. العمر لست متأكدة، لكن أكثر من 70 "، ترك عمر المومياء الفريق في حيرة من تقديره لأن الناس في مصر القديمة لم يتقدموا في السن.

وأدت معدلات وفيات الرضع المرتفعة للغاية بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بالعدوى، إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع.

ومع ذلك عاش أولئك الذين نجوا من الطفولة لفترة أطول قليلًا، وتابعت الدكتورة باردونوفا في عام 2019: "كان متوسط العمر المتوقع للعمر حوالي 25 عامًا، لكن عدد النساء اللائي يتوفين أثناء الولادة أكثر بكثير".

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