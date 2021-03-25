مصر.. تركت أطفالها داخل الشقة وأغلقت الباب فكانت الفاجعة

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، اليوم الخميس، في حريق التهم شقتهم، في منطقة عين شمس بمصر.

بداية الحادث جاءت بتلقي غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق، وقاموا باستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا في المستشفى، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي المجاورات.

وتبيّن من تحريات رجال الأمن، أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة وأغلقت الباب وتوجهت لشراء بعض المتطلبات، وحدث الحريق. ونظرا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة، وتم التحفظ على والدة الأطفال.

ومن جانبها قررت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثامين الأشقاء الثلاثة، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على والدة الأطفال.