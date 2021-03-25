للمرة الأولى.. منح الدكتوراه لمتوفى رحل قبل مناقشتها في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة إنسانية تحدث للمرة الأولى.. قررت جامعة مصرية منح درجة الدكتوراه لأستاذ بكلية التربية توفي قبل مناقشتها بنحو 4 أشهر.

وناقشت كلية التربية بجامعة طنطا شمال مصر صباح اليوم الخميس رسالة دكتوراه للأستاذ والباحث بالكلية محمد ماضي شاهين والذي رحل قبل 4 أشهر وقبل مناقشة رسالته.

ووافق الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة على الاقتراح المقدم من الدكتور مصطفى صادق وكيل كلية التربية على مناقشة رسالة الباحث والمقدمة تحت عنوان فلسفة وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم والتي كان قدمها للمناقشة العام الماضي ولكنه رحل قبل مناقشتها.

واجتمعت اللجنة العلمية في الكلية اليوم وناقشت الرسالة رمزيا وقررت منح درجة الدكتوراه للمتوفى تقديرا له ولرسالته العلمية في حضور زوجته و أبنائه وأفراد أسرته .

وبحسب صحيفة اليوم السابع حصل الباحث الراحل محمد ماضى ماضى شاهين، على درجة الدكتوراة فى رسالة بعنوان "تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية فى بيئة تعلم تشاركية وفقا لنظامى موديل وكلاسيرا لتصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية وعلاقة ذلك بالتفكير الناقد لدعم معلمى المرحلة الإعدادية".