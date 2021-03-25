السعودية تضبط مقيمين سرقوا قطعا من ثوب الكعبة المشرفة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة في السعودية، من القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية، تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة المشرفة.

وتفصيلا.. ألقت الجهات الأمنية القبض على الوافدين أثناء شحن قطع القماش للخارج من خلال فرع البريد السعودي بحي الششة بمكة المكرمة. وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

وكان شخص هندي باع قطع من قماش الكعبة المشرفة إلى الوافدين الباكستانيين في شارع الستين، بمبلغ 300 ريال.

وتم تسليم المتهمين لشرطة القرارة بمنطقة مكة المكرمة للتحقيق معهما، وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.