وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت السيدة آمال ياسين، شقيقة الفنان المصري محمود ياسين، وذلك بعد مرور نحو 5 شهور من رحيل محمود ياسين، والذي توفي يوم 10 أكتوبر الماضي.

وأعلن الفنان والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين عن وفاة عمته آمال ياسين، شقيقة الفنان محمود ياسين، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتى آمال ياسين .. أسألكم الدعاء".

كما كتبت رانيا محمود ياسين أيضاً على حسابها بموقع فيس بوك ناعية عمتها: "البقاء لله في عمتي الغاليه الحاجة آمال ياسين إنا لله وإنا لله راجعون خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".