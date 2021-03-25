وزير التعليم المصري يكشف ملامح جديدة عن امتحان الثانوية العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المصري موقف استخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية، بفيسبوك، إنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.

أما عن "الثانوية العامة"، أكد شوقي، أنه سوف يتم السماح بدخول التابلت، لأن الامتحانات إلكترونية في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لم يتم طباعة كتب ورقية هذا العام وبالتالي "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب، ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة".

وأوضح الوزير أن الوزارة ستوفر المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات، مضيفا: "أرجو أن نثق بقدرتنا على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان علما بأن هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب".

وشددت شوقي على أنه من المهم جدا التقييم في جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين لكل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات.