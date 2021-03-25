الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية المصرية أنه خلال الساعات القليلة المقبلة ورغم استمرار نشاط الرياح ، ستنحفض حدة الأتربة والرمال ، وستتحسن الرؤية علي الطرق الصحراوية والمحاور.

وأضاف شاهين إن درجات الحرارة انخفضت خلال الساعات القليلة الماضية من 8 إلى 10 و تم رصد تراكم للسحب علي محافظات البحر المتوسط ، ومن المتوقع امتدادها إلى محافظات الداخل خلال الساعات القادمة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار علي المناطق الساحلية .

وبحسب صحيفة الأهرام فقد أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن هناك هدوءا للرياح بداية من مساء اليوم، لتبدأ مرحلة من الاعتدال في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.