شاهد.. انفجار أسطوانة أكسجين يخلّف 3 إصابات في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقع انفجار أسطوانة أكسجين 3 إصابات أثناء أداء عمال صيانة تكييفات عملهم في إحدى مناطق مدينة كفر الشيخ في مصر.

وتسبب الانفجار الشديد في إثارة الذعر بين الناس، وهُرعت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى موقع الحادث لمعرفة الملابسات.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتنوعت إصابتهم ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح قطعية.

كان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، قد تلقى إخطاراً يفيد بوقوع انفجار أسطوانة أكسجين، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأكد مستشفى كفر الشيخ العام أن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة من جراء انفجار أسطوانة الأكسجين أثناء عملهم في صيانة التكييفات مستقرة، مشيراً إلى أنهم يستجيبون للعلاج.

وذكر المستشفى أنه تم إجراء عملية بتر لإصبع أحد المصابين بعد تهتكه بشكل كبير، لافتاً إلى خضوع المصابين للعلاج والرعاية اللازمين.