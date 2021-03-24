شاهد .. طفل يسقط من الطابق الـ12 دون أن يصاب بأذى

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت كاميرا مراقبة مثبتة في إحدى الشقق بأستراليا لحظة سقوط طفل عمره 8 سنوات من الطابق الثاني عشر، ومن حسن حظه جاء سقوطه على ثلوج في الشارع والغريب الذي لاحظه أحد المارة والشاهد على السقوط أن الطفل كان حياً.



ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" سقط الطفل من شرفة المنزل، الذي يعتقد أنه كان يجلس فيه بمفرده وأن والده ووالدته لم يكونا في المكان، وحضرا بعد ساعة من الحادث إلى المستشفى بعد إبلاغ الجيران لهما أن طلفهما سقط من النافذة، وفقا لصدى البلد.

وقام أحد المارة بمحاولة تحريك الصبي قليلاً للتأكد أنه مازال على قيد الحياة بعد سقوطه، والمفاجأة أنه كان حياً بالفعل، فقام بمساعدته للقيام ولكن كانت الصدمة أكبر فأصيب بالإغماء بسبب شدة الألم.