شاهد.. سياح يبحثون عن المغامرة في فوهة بركان ثائر بروسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

توافد سياح فضوليين يبحثون عن الإثارة والخطر، إلى بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية (أقصى الشرق)، حيث التقطوا صوراً قريبة من البركان، ما دفع بالسلطات المحلية وأجهزة الطوارئ إلى التحذير من مغبة الاقتراب من البركان.

وكلوتشفيسكايا سوبكا (قمة كلوتشفيسكايا) تعتبر الأعلى (4750 متراً عن سطح البحر) في شبه الجزيرة الروسية، التي حولها الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن يعاد فتح أجزاء منها بعد انهياره.

ويعتبر البركان من البراكين الأكثر نشاطا في العالم وسبق وثار الشهر الماضي، بحسب "يورونيوز".

شاهد.. سياح يبحثون عن المغامرة في فوهة بركان ثائر بروسياhttps://t.co/pFvdED5CVK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xbqrXn3WLg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 24, 2021