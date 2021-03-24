(فيديو) خليج لان ها بفيتنام.. جنة مهددة بالضياع

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط المصور توبيهاريمان هذا الفيديو لقرية صيد تقليدية تطفو فوق مياه زمردية بين التكوينات الكارستية المورقة في خليج لان ها بفيتنام.

يعتمد القرويون في هذا الخليج على البحر للبقاء على قيد الحياة ويكسبون عيشهم من صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة.

تبدو القرية المائية وكأنها جنة، لكن هذه الطريقة الفريدة للحياة مهددة بمياه الصرف الصحي، والتلوث البلاستيكي، والأنشطة السياحية غير المستدامة، وتغير المناخ.

وحتى يبقى خليج لان ها مكانًا جميلًا للعيش والزيارة، يجب على السياح الحرص على تقليل تأثيرهم البيئي أثناء زياراتهم، وفق (natgeotravel).