«مبخرة» كريستالية تنثر عبق الأصالة بلمسة عالمية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أسفر تعاون المصممة الإماراتية الجود لوتاه مع شركة الزجاج العالمية العريقة «موزر» عن «مبخرة» وهي تصميم لـ «ناشر العطور» أو ما يمكن وصفه بفواحة العطر التي تأخذ شكل المبخرة التقليدية لتنشر عبقها مستقيةً من تأثير العادات والتقاليد.

المبخرة التي تتخذ شكل الهرم الكريستالي المقطوع يدوياً اعتمدت، وفق ما جاء في موقع «ديزاين بووم» شكل المبخرة التقليدية المحبوكة من القش التي كانت تستخدم فيما مضى، إضافةً إلى مجامر الطيب الطينية من أجل حماية الملابس وتبخيرها بعطور العود والدخون.

وتتخذ «مبخرة» الجود لوتاه المفهوم التقليدي للمباخر بعين الاعتبار، وتأتي على شكل مبخرة مصقولة يدوياً ومصنوعة من الزجاج الخالي من الرصاص. وتحاكي المبخرة متعددة الأوجه شكل «المدخنة» وتضم نقوشاً متفاوتة العمق والقوة فتعكس أصالة شرائط سعف النخيل المحبوكة.

وتم صقل وتلميع وحفر كل قطعة على يد نافخي زجاج محترفين بما يخلق مزيجاً من الحرفة التقليدية والتصميم المعاصر. أما الجزء الداخلي للمبخرة فيعكس ألواناً نابضة بالحياة ليتخذ بعضها صبغة العنبر المغطى بطبقة من الكريستال.