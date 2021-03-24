النسيان دليل على إثقال الدماغ بالأعباء

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

غالباً ما يدخل الناس مكاناً ما وفي رأسهم مهمة يريدون القيام بها أو غرض يجلبونه أو سوى ذلك، إلا أنهم ينسون تماماً سبب مجيئهم في المقام الأول. وإن كنت من بين هؤلاء فاعلم أنك لست وحيداً بل هناك كثر ممن يعانون من الحالة عينها التي أطلق عليها العلماء ظاهرة «تأثير المدخل». وتعتبر تلك الظاهرة، بحسب ما ذكر موقع «مارثا ستيوارت» عارضاً حقيقياً يدل على أن دماغنا مثقل بالأحمال.

بهدف اكتشاف السبب وراء حدوث ذلك، وكيف يمكن للناس أن يحسنوا ذاكرتهم، قام فريق من الباحثين من جامعة بأستراليا بإجراء سلسلة من الاختبارات مستعينين بعالم الواقع الافتراضي. وتمت التجربة على 74 شخصاً متطوعاً طلب منهم القيام بالعد بالمقلوب أثناء التجول في غرف العالم الافتراضي بغية إثقال ذاكرة العمل لديهم.

وكشفت الدراسات أنه ليس بالضرورة أن يشكل دخول غرفة جديدة أو ممرات سبباً لمسح الذاكرة، بل إن تبدّل المشهد المفاجئ الكلي هو ما يجبر أدمغتنا على القيام بالعمل على شيء جديد بالكامل.