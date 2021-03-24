حفلات شواء على حمم بركان آيسلندا الثائر

المصدر: (دبي - البيان)

مشهد حي يضج بالذهول تناقلته عدسات الأخبار العالمية للمتنزهين والسياح في آيسلندا الذين توافدوا لمشاهدة بركان استيقظ حديثاً في آيسلندا ليصبح نقطة جذب سياحية.

واعتباراً من يوم الأحد الماضي، توافد الآلاف من المتنزهين لمكان الحمم لدرجة أن البعض، ومن بينهم باحثون، قد اغتنموا الفرصة لإقامة حفلات شواء خاصة، ليتمكنوا من تحميص وشي النقانق فوق الحمم شبه الباردة. علماً أنه تم منع الزوار من الاقتراب من البركان في الساعات الأولى من ثورانه، لكن في النهاية تغاضت السلطات عنه خلال نهاية الأسبوع.