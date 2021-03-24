فاوتشي بطل قصة أطفال تروي سيرته

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من وجه البيت الأبيض الطبي إلى وجه على غلاف كتاب للأطفال بعنوان «الدكتور فاوتشي: قصة طفل بروكلين الذي أصبح طبيب أمريكا»، سيغزو المكتبات مجدداً هذا الصيف، بعد أن سيطر على الشاشات خلال فترة الجائحة. وأشار موقع «ديلي ميل» إلى أن فاوتشي لم يصادق رسمياً على الكتاب، إلا أنه تم بإذنه وموافقته.

وكانت الكاتبة كايت ميسنر قد أجرت عدداً من المقابلات مع الطبيب على هامش أيام عمله الطويلة، وغالباً ما كانا يتواصلان عبر منصة «زووم» بعد مغادرته المكتب أو في الساعات المبكرة من الصباح قبل بدء دوام العمل.

ويروي الكتاب المتوقع صدوره في 29 يونيو المقبل قصة صبي بروكلين صاحب المليون فكرة الذي أصبح طبيب أمريكا. وتشير دار «سيون وشوستر» المسؤولة عن النشر إلى أنه مثالي لأطفال تتراوح أعمارهم بين الأربع وثماني سنوات.

وتصف الرواية التي تقلب الحقيقة العلمية إلى عمل من أدب الخيال حكاية فاوتشي الصبي الفضولي من بروكلين الذي كان يتولى توصيل الوصفات الطبية من صيدلية والده على دراجته الزرقاء. ويأتي في التفصيل أن والده وجده المهاجر علَّماه طرح الكثير من الأسئلة وشكلت قدرته على البقاء فضولياً ومثابراً على تواصله مع الناس خدمة له لمدى الحياة.