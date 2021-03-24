مهرجان دبي للمأكولات.. تجارب رائعة للذواقة

المصدر: دبي - البيان

سيكون الذواقة وعشاق التجارب الاستثنائية في عالم الطهي على موعد مع تجربة لا تنسى مع ألذ الأطباق والنكهات الفريدة، وذلك خلال فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، إحدى فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 2021، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ابتداء من يوم غد وحتى 17 أبريل المقبل.

يستضيف المهرجان، الذي يقام على مدى 24 يوماً، النسخة الثالثة من فعالية «رحلة في عالم المذاقات» والتي تشمل دروساً في الطهي، ومائدة الشيف، إضافة إلى تجارب فريدة في عالم الطهي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعدّ رحلة في عالم المذاقات واحدة من الفعاليات المفضلة في مهرجان دبي للمأكولات بفضل ما تقدمه من مغامرات فريدة من نوعها في دبي.

إضافة إلى ما تتضمنه من قائمة مختارة بعناية للفعاليات الأبرز والأكثر تشويقاً في عالم الطهي بالمدينة. نفخر هذا العام باستضافة مجموعة واسعة من التجارب المتفردة للذواقة ـ والتي تتنوع من لقاء الطهاة وهم يضعون لمساتهم الإبداعية على أطباقهم، وكذلك تناول الطعام في الهواء الطلق تحت النجوم في الصحراء، ليستمتع الجميع بتجارب متنوعة تلبي أذواقهم».

فئات

ويتضمن برنامج «رحلة في عالم المذاقات» أكثر من 18 فرصة فريدة موزعة على ثلاث فئات رئيسية هي: حصص الطهي (ماستر كلاس)، ومائدة الشيف وتجارب التذوق. حيث تقام بعض هذه الفعاليات لليلة واحدة فقط ولعدد محدود من المشاركين.