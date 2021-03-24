القبض على مسنّة سافرت 30 مرة بالطائرة بدون تذكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة الأمريكية اليوم القبض على مسنّة تبلغ من العمر 69 عاماً، تدعى مارلين هارتمان، في مطار أوهير الدولي في مدينة شيكاغو.

جاء ذلك بعد إعلانها التقاعد من هذه الممارسة غير القانونية خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس 2".

وقالت هارتمان إنها قاومت إجراء المقابلة حتى أصبحت واثقة من أنها لن تقوم برحلة طيران غير قانونية مرة أخرى.

وخلال المقابلة التلفزيونية، قالت: "الشيء الذي يجب أن أخبرك به، لم أتمكن أبداً من ركوب طائرة بنفسي، لقد سُمح لي دائماً بالعبور، أعني أنني تمكنت من المرور عبر صف الأمان دون تذكرة أو تصريح صعود إلى الطائرة".

وبدأت مراقبة هارتمان إلكترونياً بعد خرقها لشروط اختبارها لنفس الجريمة في المطار نفسه في عام 2019 أمضت "المسافرة خلسة" 500 يوم في سجن مقاطعة كوك في شيكاغو بتهمة السطو والتعدي الجنائي وانتهاك المراقبة.

ولم تتوقف هارتمان نهائياً عن ممارستها غير المشروعة، إذ ألقت الشرطة القبض عليها في المطار الدولي بفضل جهاز التعقب الخاص بها، بعد مغادرتها لمنشأة سكنية خاضعة للمراقبة الإلكترونية ظهر الثلاثاء، للصعود على متن طائرة أخرى بدون تذكرة.

وكانت أولى رحلات هارتمان قد بدأت مع التسلل في الصعود إلى الطائرة بدون تذكرة لأول مرة في عام 2002، عندما تمكنت فيها من العبور مسافرة إلى كوبنهاجن، وفي المرة الثانية كانت إلى باريس، كما سافرت إلى سياتل وفينيكس وفيلادلفيا وأتلانتا وسان فرانسيسكو ولندن مجاناً.

وتم القبض عليها لأول مرة في أغسطس 2014 عندما كانت في طريقها من مدينة سان خوسيه إلى لوس أنجلوس بكاليفورنيا منذ اعتقال هارتمان لأول مرة تم إلقاء القبض عليها عدة مرات بعد ذلك، أصبحت معروفة بالاسم في مطار أوهير، حيث يشار إلى ظهورها باسم "رؤية مارلين".

لكن تم إطلاق سراح هارتمان من سجن مقاطعة كوك ووضعت تحت المراقبة في مارس 2020 بعد تعرضها لاعتداء في السجن، وبعد أن أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد، مصدر قلق للسجناء.

وأفاد بعض المراسلين الذين تابعوا اعتقالها بأن نجاح مراوغاتها يعتمد على قدرتها على الاندماج في حشد من الناس باعتبارها امرأة بيضاء مسنة تبدو غير مؤذية.