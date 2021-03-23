لاعب كمال أجسام يقتل والديه .. بسبب كلب

المصدر: وكالات

أقدم لاعب كمال أجسام إيطالي على قتل والديه في جريمة تقشعر لها الأبدان، بعدما أيقظاه من النوم لتنزيه كلب العائلة خارج المنزل.

ووقعت جريمة القتل في مدينة بولزانو في مقاطعة جنوب تيرول بشمال إيطاليا، عندما أقدم لاعب كمال أجسام ثلاثيني، على قتل والديه بيتر نيومير ولورا بيرسيلي في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت صحيفة ديلي ميل أن ملابسات الجريمة كشفت حين عثرت الشرطة على جثة والدة المتهم غارقة في نهر أديجي وعلى جثتها علامات تثبت خنقها، فيما لم تظهر جثة والد المتهم المقتول على السطح حتى الآن، على الرغم من العثور على آثار دماء الضحية على جسر قريب من مكان الحادث.

وعلى إثر هذه الجريمة، اعتقلت الشرطة الإيطالية لاعب كمال الاجسام، بينو نيومير في 29 يناير، لاتهامه بالضلوع في قتل والديه المسنين.

فيما اعترف المتهم بقتل والده بعد مشاجرة قصيرة ثم قتل والدته عندما دخلت عليه، وهو يرتكب جريمته في حق والده دون أن يبدي أي أسباب لها.

وأفادت اعترافات المتهم أن الجدال الذي دفعه إلى قتل والديه، كان بسبب طلب والده منه أن ينهض من السرير وإخراج كلب العائلة في نزهة على الأقدام.