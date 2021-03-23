نجمة سينمائية تتهم ممثلا ووزيرا سابقا باغتصابها

المصدر: أ ف ب

اتهمت النجمة السينمائية الصربية دانييلا شتاينفيلد ممثلا شغل منصب وزير الثقافة في صربيا باغتصابها قبل ثماني سنوات، في أحدث فضيحة يشهدها البلد الواقع في منطقة البلقان في ما وُصف بحركة "مي تو" بنسختها الصربية.

وتحدثت الممثلة البالغة 37 عاما والمقيمة حاليا في الولايات المتحدة، عن الاعتداء المفترض عليها للمرة الأولى في وثائقي عُرض العام الماضي تناول حالة الصدمة الناجمة عن الاعتداءات الجنسية، من دون كشف أسماء.

لكنها سمّت الممثل المقصود أمام النيابة العامة في بلغراد الاثنين، وأفصحت عن الاسم في مقابلة إذاعية مع موقع "إنسايدر".

وقالت ستاينفيلد في المقابلة: "تعرضت للاغتصاب من زميلي وصديقي العزيز برانيسلاف ليتشيتش في مايو 2012. بعد أربعة أيام، كنا نمثل سويا في مسرحية".

وأوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أن تحقيقا فُتح في الاتهامات التي ينفيها برانيسلاف ليتشيتش البالغ 65 عاما.

ويتمتع ليتشيتش بشهرة كبيرة في صربيا، حيث له أيضا مسيرة سياسية، إذ شغل في بدايات العقد الأول من القرن الحالي منصب وزير الثقافة، كما يترأس حاليا حزبا معارضا.

وقد وصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها من "أوقح الأكاذيب" وهدفها "الطعن في صدقيتي"، مبديا استعداده "للرد على هذه الاتهامات في أي وقت".

ونشر موقع "إنسايدر" تسجيلا لمحادثة هاتفية قالت دانييلا شتاينفيلد إنها سلمتها للقضاء، وتتحدث فيها عن الاغتصاب المفترض مع رجل صوته يشبه ذلك العائد لبرانيسلاف ليتشيتش.

كانت دانييلا شتاينفيلد من أولى الممثلات الصربيات اللواتي تحدثن علنا عن التحرش الجنسي في الأوساط الفنية، مع الممثلة ميلينا رادولوفتيش التي اتهمت في يناير مدير كلية مرموقة للفنون المسرحية في بلغراد باغتصابها.

وقد فتحت هذه الاتهامات الباب أمام آلاف الشهادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من نساء في المنطقة عن عنف جنسي تعرضن له.