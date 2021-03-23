بعد شبهة غسيل أموال.. الكويت تسلم 100 مليون دينار لأصحابها

المصدر: وكالات

سلمت النيابة العامة الكويتية 100 مليون دينا لأصحابها، وذلك بعد ثبوت عدم وجود جريمة أو محاولة تهريب، بعد تحقيقات ماراثونية امتدت إلى 16 ساعة متواصلة مع عدة أطراف.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية قال مصدر مطلع إن هذه الأموال اتضح أنها تخص البنوك وليست غسيل أموال، حيث أنه في بداية التحقيق ومنذ ورود البلاغ، تم وضع حراسة قضائية تم رفع هذه الحراسة وتسليم الأموال لأصحابها.

واشار الصحيفة إلى ان البلاغات التي ترد إلى جهات التحقيق عديدة، لكن التثبت من صحة البلاغ أمر مهم، ولذلك تطول الإجراءات في التحقيقات كلما كانت هناك شبهة، اما في هذا البلاغ فالأمور كانت واضحة بعد ساعات التحقيق الماراثوني التي امتدت إلى 16 ساعة متواصلة من خلال فريق متكامل من أعضاء النيابة العامة والمختص بجرائم الاعتداء على الاموال.