أربعة قتلى في تفجير مبنى حكومي بالصين

المصدر: أ ف ب

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في تفجير نادر من نوعه لمبنى حكومي في قرية بجنوب الصين، وفق ما ذكرت السلطات.

كما قتل في الانفجار الرجل الذي زرع العبوة الناسفة والبالغ 58 عاما، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الانفجار صباح الاثنين في قرية مينغجينغ التي يقطنها 3 آلاف نسمة وتخضع لمشروع تخطيط عمراني ومصادرة أراضي.

أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع جيميان الإخباري مكتبًا مدمرًا وجدران ملطخة بالدماء وجثتين ممددتين على الأرض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى المستهدف يضم لجنة القرية، وهي الهيئة المكلفة باتخاذ قرارات تتعلق بملكية العقارات.

ذكرت صحيفة كانتون اليومية أن السلطات المحلية خصصت العام الماضي 110 هكتارات لمطور عقارات في شنغهاي كان ينوي إعادة إنشاء قرية "قديمة" هناك لجذب السياح.

وأدى المشروع، الذي تبلغ قيمته 8 ملايين يوان (مليون يورو) إلى صدور أوامر لعدة عائلات بإخلاء المنطقة.

بين عامي 2005 و2015، تمت مصادرة أملاك ما بين مليون وخمسة ملايين مزارع سنوياً، دون أن يتم غالباً دفع تعويض، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هونغ كونغ.

وقامت الدولة بتعديل قانون ملكية الأراضي العام الماضي، مما منح القضاة حرية النظر في دعاوى المصادرة التعسفية.

ويخضع القضاء الصيني لإرادة الحزب الشيوعي الذي غالبًا ما يكون المسؤولون فيه هم أصحاب المشاريع العقارية الضخمة.