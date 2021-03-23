بدل أن يهربوا منه جعلوه منتزهاً.. حفلات شواء على شرف بركان آيسلندا الثائر "فيديو"

المصدر: دبي-البيان

مشهد حي يضج بالذهول، تناقلته عدسات الأخبار العالمية للمتنزهين والسياح في أيسلندا، الذين توافدوا لمشاهدة بركان استيقظ حديثاً ليصبح نقطة جذب سياحية.

واعتباراً من يوم الأحد، توافد الآلاف من المتنزهين لمكان الحمم لدرجة أن البعض، ومن بينهم باحثين، قد اغتنموا الفرصة لإقامة حفلات شواء خاصة، ليتمكنوا من تحميص وشي النقانق فوق الحمم شبه الباردة.

علماً بأنه قد تم منع الزوار من الاقتراب من البركان في الساعات الأولى من ثورانه، لكن في النهاية تغاضت السلطات عنه خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.