"الفاصلة".. أول مكتبة طباعة ثلاثية الأبعاد بالخرسانة في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مدينة شانغهاي مؤخرا عن أول مكتبة طباعة ثلاثية الأبعاد بالخرسانة في الصين تقع في حديقة الحكمة للعلوم والتكنولوجيا في شانغهاي.

وتظهر المكتبة من السماء على شكل "الفاصلة"، وتأخذ المكتبة شكل "حصن" بلون اسمنتي بني.

وطبعت البلاطات الأرضية حول المكتبة بثلاثية الأبعاد، وبداخل المكتبة مساحة دائرية، جدرانها باللون الأبيض.

ويمكن فتح المنور المستدير في الأعلى بشكل طبيعي لتهوية المكتبة من خلال الضغط على الزر عند باب المكتبة.

كما يمكن رؤية الأماكن الخارجية من خلال الجزء العلوي الدائري للمكتبة.

وتبلغ المساحة الداخلية للمكتبة وفق صحيفة "الشعب" الصينية أقل من 30 مترًا مربعًا، يمكن أن تستوعب 15 شخصًا فيها.

ولا تحتوي الخرسانة المستخدمة في المكتبة على قضبان فولاذية، وتمت إضافة الألياف كمادة قابلة للشد، وأداءؤها مشابه أو أفضل من الخرسانة العادية، كما أنها مقاومة للصدمات.