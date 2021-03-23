شاهد.. هروب سمكة في الشارع من مصيرها المحتوم!

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد التواصل الاجتماعي في آسيا على نطاق واسع فيديو لهروب سمكة في الشارع.

وتظهر لقطات الفيديو، الذي نشر على منصة (viralhog) لنشر المحتوى كيف خرجت سمكة متوسطة الحجم من إناء مملوء بالمياه، وبدأت في القفز في الشارع مبتعدة لمسافة كبيرة عن المكان الذي انطلقت منه.

ويخيل وكأن السمكة تحاول الهروب من مصيرها المحتوم، رفضةً أن ينتهي بها المطاف على أحد الأطباق مشوية أو مقلية.

بقي الإشارة إلى أن الحادثة سجلت بإحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع فيتنام.