أصداء اللجوء يرددها عمل فني في حي دبي للتصميم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تزين مجسمات فيلة للفنان التشكيلي البنغلاديشي، قمر الزمان شاذين، المنطقة «دي 3» في حي دبي للتصميم، منذ 12 مارس الجاري. المجسمات الحائزة على جوائز، هي عبارة عن عمل فني تشاركي، تجمع فن الحياكة، وأشكال العمل المجتمعي، وتجارب اللجوء والصدمة والأمل، وتدور عن سكان مخيم كوتوبالونغ للاجئين في بنغلادش، وما نجم عن وصول مجتمع الروهينغا عام 2017، من تهجير للفيلة.

تم إطلاق تلك المجسمات، من قبل آرت دبي، بالتعاون مع مؤسسة «دور جوي بنغلادش»، التي تعمل على الترويج للفن الجنوب آسيوي، حيث من المتوقع أن تبقى حتى 12 أبريل 2021، في ممرات هذا الحي، مركز الهام المبدعين والفنانين والمصممين، وفقاً لصحيفة «ذا ديلي ستار» البنغلادشية.

ويُعرف الفنان قمر الزمان، بأعماله في وسائل إعلام متنوعة، مثل فن النحت والأداء، حيث ينسج في فنه حكاية المشردين، مع خيوط التأثيرات الاجتماعية والسياسية والبيئية الناجمة عن النزوح.

وقد تم تشييد المجسمات الضخمة لهياكل الفيلة بالحجم الطبيعي، من الخيزران والملابس المهملة، التي تم جمعها من مجتمع الروهينغا، مقابل ملابس جديدة.