تحديد مصادر الأخشاب يلعب دوراً في معركة تغير المناخ

المصدر: (إعداد: فاتن صبح )

أكد ديفيد هوبكينز، المدير المسؤول في اتحاد تجارة الأخشاب أن المهندسين المعماريين قادرون على المساعدة في مواجهة تغير المناخ عبر تحديد نوع الأخشاب الاستوائية، حيث أشار في حديث لمجلة «ديزين» إلى رغبة الاتحاد في تغيير الارتباطات السلبية المتعلقة بالأخشاب الاستوائية والترويج لها بوصفها «مواد تغذية أولية قيّمة في عالم التصميم».

ويمكن للمهندسين والمصممين، عبر تحديد الأخشاب الاستوائية من مصادر مسؤولة أن يساعدوا في منع تصحر الغابات غير المستدام. وفي حين أشار هوبكينز إلى أن ذلك العالم يرتبط بمعانٍ سلبية لدى كثير من الناس، قال: «هناك الكثير من أعمال التحريج الاستوائي وإنتاج الأخشاب التي تتسم بإيجابية مذهلة. وإننا نريد رؤية تلك على أنها مواد قيمة للغاية ومصادر أولية لعالم التصميم».

وعلق خلال حديث يرمي لرفع مستوى الوعي حول مبادرة الاتحاد الأوروبي بعنوان «تطبيق قانون الأحراج الحوكمة والتجارة»، قائلاً: «حين نأخذ الأخشاب من مصادر تعود لمناطق تتبع نظام حوكمة جيد ومساحات تتسم بمخططات إدارية جيدة مرعية».